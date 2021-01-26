RUBA MATERIALE FERROSO DALLA LINEA FERROVIARIA CATANIA-LENTINI

La Polizia Ferroviaria di Catania ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 22 anni, pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato di materiale ferroso.Gli agenti della Polfer, mentre erano i...

La Polizia Ferroviaria di Catania ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 22 anni, pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato di materiale ferroso.

Gli agenti della Polfer, mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento della linea ferroviaria tra Catania e Lentini, hanno appreso via radio dalla Sala Operativa della Questura di Catania che era stato appena commesso un furto in un cantiere cittadino sito in zona Librino e che i responsabili erano fuggiti a bordo di una motoape.

I poliziotti della Polfer, che si trovavano nelle vicinanze del luogo del furto, si sono posti immediatamente alla ricerca del mezzo sospetto, intercettandolo e fermandolo ancora nei pressi del cantiere depredato.

Sul mezzo gli agenti hanno rinvenuto 20 kg di fildiferro da legatura, 20 Kg di chiodi da armatura e 10 Kg di montanti in ferro che, dopo gli accertamenti di rito, sono stati restituiti alla ditta appaltatrice dei lavori di urbanistica per il Comune di Catania.

L’uomo alla guida dell’automezzo è stato tratto in arresto per il furto nonché denunciato per aver fatto partecipare all’attività illecita un minore, in quanto sul veicolo era presente anche un bambino di 13 anni, che è stato riaffidato al padre.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per “direttissima”.