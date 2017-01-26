Ruba e perde smartphone con foto

Insieme ad un complice Si appropria della borsa che una anziana donna teneva sul sedile di un'auto. Durante il furto perde il suo smartphone, che come salvaschermo ha la sua foto e torna suoi suoi pas...

Insieme ad un complice Si appropria della borsa che una anziana donna teneva sul sedile di un'auto. Durante il furto perde il suo smartphone, che come salvaschermo ha la sua foto e torna suoi suoi passi per cercare lo smartphone perso, trovando però i carabinieri che lo ammanettano. E' quanto accaduto a Catania ad un 31enne, Giovanni Faro, che è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso. A bloccarlo sono stati i militari della Stazione di Catania Piazza Verga e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante. Il furto è avvenuto ieri sera intorno alle 19.30 in Via Siena. Il malvivente ha aperto lo sportello, rubato la borsa e poi è fuggito verso Via Vincenzo Giuffrida. A chiamare il 112 è stata la vittima, che ha descritto il ladro e consegnato ai militari lo smartphone. Faro è stato bloccato mentre ripercorreva a piedi la strada alla ricerca del suo smartphone. Il telefono è stato sequestrato. L'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

(ANSA)