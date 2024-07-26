RUBA SALUMI, FORMAGGI E PROFUMI IN AEROPORTO E SI NASCONDE NEL BAGNO. ARRESTATO 50ENNE DI ADRANO

Prima di affrontare il viaggio in aereo, ha pensato di fare rifornimento di profumi, salumi, formaggi e biscotti, rubandoli dai punti vendita presenti nell’area partenze dell’aeroporto di Catania.L’uo...

Prima di affrontare il viaggio in aereo, ha pensato di fare rifornimento di profumi, salumi, formaggi e biscotti, rubandoli dai punti vendita presenti nell’area partenze dell’aeroporto di Catania.

L’uomo, un pluripregiudicato di 50 anni di Adrano, è stato però scoperto dai dipendenti delle diverse attività commerciali che, dopo averlo notato aggirarsi tra gli espositori con fare sospetto, hanno richiesto l’intervento degli agenti della Polizia di Frontiera.

Immediatamente, i poliziotti hanno avviato le ricerche, ricostruendo i diversi spostamenti all’interno dei negozi, mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Non appena si è accorto di essere stato individuato, il 50enne ha provato a divincolarsi tra gli i corridoi dello scalo aereo per poi intrufolarsi nell’area dei servizi igienici, chiudendosi in quelli riservati alle persone con ridotta mobilità.

L’uomo ha pensato di averla fatta franca ma, non appena uscito dagli spazi dedicati ai bagni, ha trovato i poliziotti che l’hanno fermato. Dopo una breve perlustrazione dei locali, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno notato un mobiletto in metallo con un’anta divelta, dietro alla quale erano nascosti due profumi di valore, salumi e formaggi sottovuoto, una confezione di biscotti di una nota marca. In sostanza, si trattava della stessa merce rubata nei tre esercizi commerciali che avevano denunciato il furto.

L’adranita è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato mentre, in accordo con l’Autorità giudiziaria, la merce recuperata è stata riconsegnata immediatamente ai legittimi proprietari.