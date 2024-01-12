RUBA UN BORSELLO IN SAGRESTIA, DENUNCIATO UN 25ENNE AD ADRANO

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 25enne, responsabile di un furto perpetrato all’interno di una chiesa.I poliziotti della squadra vo...

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 25enne, responsabile di un furto perpetrato all’interno di una chiesa.

I poliziotti della squadra volante del commissariato sono intervenuti nei pressi di un luogo di culto del centro storico cittadino per un furto avvenuto all’interno della sagrestia dove era stato sottratto un borsello.

Gli agenti intervenuti nell’immediatezza dei fatti hanno effettuato una serie di accertamenti volti a risalire all’identità dell’autore, anche con il supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza.

Ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di rintracciare l’autore, che è stato denunciato in stato di libertà. I poliziotti, al contempo, sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva.