RUBA UNA 500 DAL PARCHEGGIO DI UN NEGOZIO A MISTERBIANCO MA VIENE BECCATO DAI CARABINIERI

I carabinieri della compagnia hanno arrestato il 30enne catanese Giuseppe Mirabella. L'uomo è stato avvistato dai militari a bordo di una 500L ed era un volto "conosciuto" dalle forze dell'ordine. Mirabella era appena uscito dal parcheggio dall’esercizio commerciale “Bruno Euronics”, di viale Del Commercio a Misterbianco. Imposto l’alt all’autovettura, i militari hanno immediatamente accertato come l’uomo avesse da poco asportato l’auto proprio nel posteggio, utilizzando degli attrezzi da scasso e una centralina elettronica contraffatta che ne aveva consentito l’accensione. Il materiale è stato sequestrato, mentre l’arrestato, in attesa della

direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. La donna vittima del furto ha espresso gratitudine ai carabinieri che le hanno restituito l’autovettura.“