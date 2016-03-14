Ruba una Fiat 500: inseguimento per le vie di Paternò

E’ accaduto ieri sera: 19enne fermato dai carabinieri

95047.it I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 19enne paternese per furto di autoveicolo e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ieri sera, i Carabinieri, dopo una telefonata al 112 da parte di un cittadino che ha segnalato il furto di una Fiat 500, sono intervenuti in pieno centro cittadino intercettando l’autovettura rubata con il ladro alla guida.

Il malvivente, vistosi scoperto ha accelerato la corsa del mezzo cercando di sfuggire alla cattura, scaturendone così un concitato inseguimento durante il quale il 19enne ha effettuato diverse manovre azzardate imboccando anche delle strade contromano. Alla fine, costretto ad abbandonare il mezzo, ha tentato la fuga a piedi venendo però raggiunto e bloccato dai carabinieri.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.