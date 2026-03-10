Ruba un’auto e fugge contromano per le vie di Catania: arrestato 39enne dopo inseguimento

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 39 anni che nei giorni scorsi si è reso protagonista di una fuga contromano per alcune vie della città, a bordo di un’auto che aveva appena rubato.

Dopo essersi accorto del furto, il proprietario del veicolo si è rivolto alla sala operativa della questura di Catania, tramite il numero unico d’emergenza, chiedendo l’intervento nei pressi di via Trieste dove aveva lasciato in sosta l’auto. Grazie al sistema satellitare installato sul mezzo, la vittima del furto è riuscita a fornire ai poliziotti della squadra Volanti la costante posizione dell’auto. Grazie al monitoraggio degli spostamenti, i poliziotti hanno individuato la direzione del conducente.

Una pattuglia l’ha raggiunto in pochi istanti in piazza Michelangelo. Il ladro, spiazzato dall’arrivo degli agenti, non solo non si è fermato, ma ha anche bruscamente accelerato, dando vita a un inseguimento in una zona particolarmente trafficata.

Durante la fuga a tutta velocità e contromano, il 39enne ha perso più volte il controllo del mezzo, investendo diverse auto in sosta, fino a scontrarsi contro un’auto a bordo della quale viaggiava una donna che è rimasta ferita, subendo un trauma cranico. Per lei si è reso necessario il ricorso alle cure mediche in ospedale.

I poliziotti sono riusciti a bloccare il ladro tra via Petrella e via Licciardi.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato di quanto accaduto il PM di turno al Tribunale di Catania, il 39enne è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, in attesa di comparire davanti al GIP.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.