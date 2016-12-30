Ruba un'auto a Etnapolis: acciuffato sulla Statale 284

Il topo d'auto è un minorenne

95047.it I carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato nella flagranza un 16enne, di Adrano, per furto aggravato. Ieri sera, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso il ragazzo sulla SS 284 mentre era alla guida di una Fiat Uno. Il minore alla vista dei militari ha tentato la fuga venendo però subito raggiunto e bloccato in prossimità di Adrano.

I carabinieri eseguiti gli immediati controlli hanno accertato che il mezzo era stato rubato poco prima nel parcheggio del centro commerciale “Etnapolis” a Belpasso. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.

Il minore è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza di Catania in via Franchetti, come disposto dall’Autorità Giudiziaria Minorile.