ARRESTATO 24ENNE DI MISTERBIANCO, STAVA TENTANDO DI RUBARE UN’AUTO IN UN CENTRO COMMERCIALE

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, nella flagranza, hanno arrestato un 24enne di Misterbianco, ritenuto responsabile di furto aggravato.

E’ accaduto nel pomeriggio, presso il parcheggio di un noto centro commerciale puntese, allorché il servizio di vigilanza ha avvertito telefonicamente i militari della locale Stazione dell’avvenuto furto di una fiammante Jeep Renegade.

I militari sono intervenuti immediatamente concentrandosi sulla disamina della mole di filmati del sistema di videosorveglianza ma riuscendo, infine, ad individuare l’abile ladro di autovetture.

Quest’ultimo in particolare, dopo essere giunto a bordo di una Ford Fiesta portando uno zainetto sulla spalla con all’interno i “ferri del mestiere”, ha adocchiato la sua preda di colore blu di cui ha dapprima disattivato il sistema d’allarme e quindi, apertone il cofano per agire sulla relativa centralina, si è allontanato con nonchalance sulla “sua” nuova autovettura.

Gli immediati accertamenti dei militari hanno però fatto scattare la trappola per il 24enne che, dopo quasi due ore, è ritornato in quel parcheggio a bordo di uno scooter guidato da un amico.

Il giovane pertanto, riconosciuto per le sue fattezze e per indossare gli stessi indumenti utilizzati durante il furto, è stato acciuffato dai militari che trepidanti lo aspettavano nei pressi della Fiesta, sicuri che sarebbe ritornato per riprendere l’autovettura con la quale era prima arrivato.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.