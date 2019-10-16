RUBANO 550 CHILI DI OLIVE: PRESI LADRI SERIALI DI CAMPAGNA
I carabinieri di San Michele di Ganzaria hanno arrestato un 41enne e denunciato un giovane di 17 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto di olive.I militari a notte inoltrata hanno visto i...
I carabinieri di San Michele di Ganzaria hanno arrestato un 41enne e denunciato un giovane di 17 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto di olive.
I militari a notte inoltrata hanno visto i due inerpicarsi a bordo di un trattore nelle stradine di contrada Orfano. Intuite le reali motivazioni della loro presenza in relazione all’ora e all’assenza di luce, li hanno aspettati al varco.
Nascoste sotto un telo c’erano alcune cassette di plastica e sacchi da raccolta colmi di circa 500 chilogrammi di pregiatissime olive della cui provenienza, ovviamente, non hanno saputo fornire alcuna spiegazione.
I militari ritengono d’aver così individuato e fermato gli autori dei furti registrati in quella zona, in quanto confrontando le impronte del mezzo meccanico sequestrato con quelle rilevate in altri analoghi episodi di furto, è emerso che le misurazioni delle tracce sono assolutamente sovrapponibili.