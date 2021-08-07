RUBANO A SCUOLA E RIPRENDONO CON VIDEO, 6 DENUNCIATI A SAN GIUSEPPE JATO

I Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Jato hanno denunciato in stato di libertà 6 persone, fra cui 4 minori e un 21enne, ritenuti responsabili di diversi episodi di furto aggravato commessi all...

I Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Jato hanno denunciato in stato di libertà 6 persone, fra cui 4 minori e un 21enne, ritenuti responsabili di diversi episodi di furto aggravato commessi all’interno della locale scuola media “Riccobono”, e un 26enne, accusato di ricettazione.

Due di loro sono stati colti in flagranza mentre si introducevano furtivamente all’interno dell’istituto comprensivo.

L’attività info-investigativa condotta dai militari ha poi consentito di ricostruire la responsabilità di altri tre minori in precedenti furti commessi durante lo scorso mese di luglio.

Determinante è stata la scoperta di un video in cui i giovanissimi si riprendevano mentre asportavano vari oggetti dai locali scolastici