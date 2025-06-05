RUBANO AUTO A CAPO D’ORLANDO, FERMATI E ARRESTATI A RANDAZZO

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa e alla prevenzione dei reati,...

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa e alla prevenzione dei reati, in particolare quelli predatori come furti e rapine, specie nelle ore notturne.

Erano le 4 quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di quel comune, ha notato una grossa autovettura aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro abitato. A bordo vi erano due uomini che si soffermavano davanti ad alcuni negozi, scrutandone l’interno, per poi allontanarsi lentamente.

Il comportamento anomalo degli occupanti ha immediatamente attirato l’attenzione dell’equipaggio, che ha annotato la targa del veicolo e l’ha prontamente comunicata alla Centrale Operativa, chiedendo una verifica attraverso la banca dati delle forze dell’ordine. Nel frattempo, i militari hanno seguito l’auto a distanza, senza farsi notare, per monitorare i movimenti dei due e comprenderne le reali intenzioni.

L’esito dell’accertamento, pervenuto in pochi istanti, ha confermato i sospetti: il veicolo era stato rubato poche ore prima a Capo d’Orlando, come denunciato telefonicamente al 112 NUE dal legittimo proprietario.

A quel punto, la Centrale Operativa, non potendo escludere che i due occupanti — a bordo di un’auto risultata rubata — potessero essere pronti a compiere un’azione criminosa, ha disposto l’invio in supporto di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Randazzo, al fine di garantire un intervento coordinato e in condizioni di massima sicurezza.

I due equipaggi hanno, pertanto, seguito il mezzo fino a una zona più periferica del paese, ritenuta idonea per un’azione rapida e risolutiva. Qui, i militari hanno bloccato l’auto, fatto scendere i due occupanti mettendoli in sicurezza.

Verificata, subito, l’assenza di segnali di pericolo e di atteggiamenti ostili, gli investigatori dell’Arma hanno proceduto all’identificazione dei due soggetti.

Si trattava di due giovani, rispettivamente di 22 e 18 anni, entrambi residenti a Capo d’Orlando (ME), lo stesso comune in cui era stato commesso il furto.

Il veicolo, quindi, al termine delle verifiche, è stato restituito al legittimo proprietario, che nel frattempo era stato informato del ritrovamento.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati pertanto denunciati a piede libero per il reato di ricettazione in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.