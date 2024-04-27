RUBANO AUTO A MISTERBIANCO E SCAPPANO, FERMATI DOPO INSEGUIMENTO. ARRESTATO 27ENNE

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando per viale Grimaldi, hanno notato due persone a bordo di un veicolo che, alla vista della volante, hanno accelerato improvv...

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando per viale Grimaldi, hanno notato due persone a bordo di un veicolo che, alla vista della volante, hanno accelerato improvvisamente, non ottemperando all’alt imposto dai poliziotti.

Da ciò ne scaturiva un inseguimento che si è concluso in viale Moncada dove i due fuggitivi, costretti a fermarsi, sono scesi del mezzo e si sono allontanati di corsa.

Il conducente è stato raggiunto e subito bloccato mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

A quel punto i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale, poi estesa anche al veicolo, che ha consentito di rinvenire, vicino allo sportello lato conducente, un involucro con all’interno sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 90 grammi, di aveva provato a disfarsi.

La vettura utilizzata per la fuga è risultata essere di provenienza furtiva, in quanto asportata nella nottata precedente a Misterbianco, all’interno di un garage condominiale.

La persona fermata è stata identificata, presso gli uffici della Polizia Scientifica, quale pregiudicato 27enne di origini padovane e residente a Caltanissetta, sottoposto alla misura di prevenzione dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

È stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per ricettazione e violazione dell’obbligo di dimora.

Al termine delle attività di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’auto usata per la fuga, invece, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.