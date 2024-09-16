RUBANO BICICLETTA DA 7.000 EURO, ARRESTATI DUE GIOVANI CATANESI DALLA POLIZIA DOPO BREVE INSEGUIMENTO

Rubano una bicicletta di notevole valore ma pochi minuti vengono intercettati dalla Polizia di Stato e per questo arrestati.È la vicenda che vede protagonisti due giovani catanesi di 19 e 25 anni arre...

Rubano una bicicletta di notevole valore ma pochi minuti vengono intercettati dalla Polizia di Stato e per questo arrestati.

È la vicenda che vede protagonisti due giovani catanesi di 19 e 25 anni arrestati dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania per il furto di una bicicletta e la ricettazione di uno scooter.

Nel corso del fine settimana un gruppo di ciclisti si prepara per iniziare il solito allenamento, quando uno di loro si accorge che è stato derubato della bicicletta del valore di oltre 7.000 euro.

La vittima si è subito rivolto alla Polizia attraverso il numero unico di emergenza 112. La sala operativa, ricevuta la notizia, ha diramato la nota a tutte le pattuglie presenti sul territorio, fornendo la descrizione della bicicletta.

Dopo pochi minuti i poliziotti motociclisti hanno intercettato un giovane a bordo della bicicletta, corrispondente alle descrizioni, seguito da uno scooter condotto da un altro ragazzo noto ai poliziotti per i suoi precedenti.

Dopo un breve inseguimento, all’interno del dedalo di vie di San Berillo, dove hanno provato a far perdere le loro tracce, entrambi i ragazzi sono stati bloccati dai poliziotti.

Il giovane a bordo della bicicletta ha subito ammesso di averla rubata, mentre l’altro tentava di eludere il controllo ma dagli accertamenti condotti sullo scooter è emerso che il motociclo era da ricercare in quanto rubato in precedenza, pertanto, gli agenti hanno rintracciato il proprietario che è andato subito a riprenderselo.

I due giovani sono stati arrestati e su disposizione della Procura della Repubblica sottoposti agli arresti domiciliari.

Il proprietario della bicicletta da corsa ha voluto fare anche una foto per esprimere la sua gratitudine nei confronti dei i poliziotti che hanno operato permettendogli di poter continuare a coltivare la sua passione.