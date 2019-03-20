RUBANO MEZZA TONNELLATA DI ARANCE: ARRESTATI DOPO INSEGUIMENTO
I Carabinieri della stazione di Mineo hanno arrestato nella flagranza i catanesi Salvatore Querulo cl. 1956 e Gaetano Venuto cl. 1989, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.
I due uomini, a bordo di una Fiat Marea SW, vedendo la pattuglia dell’Arma impegnata in un posto di controllo, sono fuggiti via.
Inseguiti per diversi chilometri, hanno deciso di abbandonare il veicolo per tentare la fuga nelle campagne circostanti dove i militari li hanno raggiunti ed ammanettati.
A bordo del veicolo abbandonato gli operanti hanno rinvenuto circa 600 kg di arance, rubate poco prima in un fondo agricolo di quella contrada Maddalena.
L’autovettura è stata sequestrata, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario dell’agrumeto.
Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.