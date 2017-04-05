RUBANO OLTRE 200 KG DI LIMONE ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano (CT) hanno arrestato nella flagranza LEONARDI Domenico, 33enne, di Catania, e ANDRONICO Daniele, 32enne, di Santa Maria di Licodia (CT), per furto aggra...

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano (CT) hanno arrestato nella flagranza LEONARDI Domenico, 33enne, di Catania, e ANDRONICO Daniele, 32enne, di Santa Maria di Licodia (CT), per furto aggravato.

Ieri sera, un pattuglia, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dei furti nelle aeree rurali, ha sorpreso i predetti all’interno di un fondo agricolo, in via Manitta nella frazione di Pozzillo ad Acireale (CT), mentre rubano degli agrumi. Nella circostanza i malviventi avevano già accantonato in alcune sacche di juta oltre 200 kg di limoni verdello. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.