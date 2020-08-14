RUBANO UN PORTAFOGLI E VOLANO A LAMPEDUSA
Lo scorso 5 agosto, una passeggera, sottoposta ai controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio a seguito, al fine di accedere alla sala imbarchi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania per intraprendere il viaggio aereo, con volo della compagnia Wizzair diretto a Varsavia (Polonia), subiva il furto del proprio portafogli contenente documenti e la somma in denaro contante di 690 euro.
Denunciato il furto all’Ufficio di Polizia della Frontiera, il personale dipendente, tramite la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato, riusciva a individuare in una giovane coppia gli autori del reato, che, impossessatisi del portafogli, si dirigeva nella toilette della sala partenze dove, privandolo del denaro al suo interno, se ne sbarazzavano.
La coppia, certa di averla fatta franca, si imbarcava su un volo diretto a Lampedusa.
Da ulteriori indagini, si riusciva a risalire all’identità dei giovani ovvero S.D. (classe 1987) e N.S. (classe 1996) e a loro nome risultava una prenotazione aerea per il loro rientro a Catania, proveniente da Lampedusa fissato per il successivo 10 agosto.
Gli operatori della squadra di Polizia giudiziaria per tale data approntavano un servizio mirato alla loro intercettazione.
Pertanto, una volta sbarcati e individuati, entrambi venivano deferiti all’autorità giudiziaria competente per furto aggravato in concorso tra loro.