RUBANO UN’AUTO A BIANCAVILLA, ARRESTATI DOPO LUNGO INSEGUIMENTO FINO A MOTTA S.ANASTASIA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 22enne Giuseppe Bonanno e un 17enne, entrambi di Biancavilla e gravati da pregiudizi penali, poiché r...

A cura di Redazione 10 giugno 2019 12:23

