RUBANO UN’AUTO A BIANCAVILLA, ARRESTATI DOPO LUNGO INSEGUIMENTO FINO A MOTTA S.ANASTASIA
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 22enne Giuseppe Bonanno e un 17enne, entrambi di Biancavilla e gravati da pregiudizi penali, poiché r...
La scorsa notte i due, dopo aver rubato una Fiat Panda parcheggiata in via Gian Battista Vico a Biancavilla, sono stati intercettati dall’equipaggio di una “gazzella” sulla SS 284, precisamente all’altezza dello svincolo per Santa Maria di Licodia.
Notata l’auto dei Carabinieri, i ladri sono fuggiti innescando un concitato inseguimento che si è protratto fino al centro cittadino di Motta Sant’Anastasia, dove sono stati bloccati e ammanettati.