Rubano un’auto ed un gruppo elettrogeno a Paternò: arrestati

I due sono stati fermati dalla polizia a Catania, rintracciati grazie al sistema satellitare

95047.it Lo scorso sabato, agenti delle volanti hanno arrestato il 31enne pregiudicato catanese Salvatore Faro e l’incensurato 24enne Riccardo Borzì per furto aggravato: inoltre, il 31enne è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente.

I FATTI. Attorno alle ore 8.30 gli agenti sono stati inviati in via Missori dov’era stata segnalata un’autovettura in movimento dotata di sistema di rilevamento satellitare rubata poco prima a Paternò. Gli equipaggi confluiti sul posto in modo da chiudere ogni via di fuga, sono riusciti ad intercettare e bloccare il mezzo segnalato in via Santissima Maria Assunta con a bordo i due. A seguito di una perquisizione sul mezzo sono stati rinvenuti, occultati da un telo, numerosi arnesi atti allo scasso e un gruppo elettrogeno che erano stati essere stati rubati presso uno stabile in ristrutturazione ubicato sempre a Paternò. Il 31enne, tra l’altro, non ha mai conseguito la patente.

Pertanto, i due sono stati arrestati e, su disposizioni del pm di turno, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.