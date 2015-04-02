Rubati 28 computer alla scuola Virgilio

I ladri hanno agito aggirando ogni possibile segnale d'allarme

95047.it Portati via, nottetempo, ben 28 personal computer. Un furto vile e mirato quello subito dalla scuola media statale “Virgilio” che è stata depredata dei pc portatili che si trovavano custoditi all’interno del laboratorio di informatica dell’istituto. I ladri di turno si sono fatti largo attraverso le scale anti-incendio e poi sono entrati all’interno del plesso: non prima, però, di avere spostato il ratio d’azione di una delle telecamere a circuito chiuso piazzate all’esterno dell’edificio. Ma i ladri non si sono fermati qui perché sono riusciti a disattivare anche il sistema d’allarme.

Sul fatto, indagano i carabinieri ai quali la dirigente scolastica Angela Santangelo ha sporto regolare denuncia.