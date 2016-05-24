Rubato lo scooter per consegnare la pizza a domicilio

Il furto, ai danni della pizzeria di via Pietro Lupo, è avvenuto ieri attorno alla mezzanotte

95047.it Non ci si ferma più davanti a nulla. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, è stato rubato lo scooter della consegna a domicilio della pizzeria “In bocca la lupo” di via Pietro Lupo. Il titolare dell’attività commerciale ha verificato effettivamente che il due ruote è stato rubato attraverso i filmati delle telecamere a circuito chiuso piazzate all’esterno del locale. Ad agire, si vede chiaramente nelle immagini, è stato un ragazzo.

Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri.