RUBRICA OGGETTI SMARRITI A PATERNÒ: OCCHIALI RITROVATI
Nella rubrica degli oggetti smarriti, oggi riceviamo e pubblichiamo il ritrovamento di un paio di occhiali avvenuto nel pomeriggio di ieri a Paternò.
Gli occhiali sono stati rinvenuti in Via Circumvallazione, all'angolo con Via Vittorio Emanuele alta, nelle vicinanze del semaforo.
Chiunque li riconosca può recarsi presso l'attività commerciale CARTOCOPYSERVICE situata in Via Vittorio Emanuele, al numero civico 313, per ritirarli. In alternativa, è possibile contattare la nostra redazione tramite il numero WhatsApp al 393 950477 oppure via email all'indirizzo [email protected].
Si invita chiunque abbia smarrito degli occhiali a verificare se corrispondono alla descrizione e, in caso positivo, a contattare immediatamente per il recupero.
Il nostro obiettivo è restituire gli oggetti smarriti ai legittimi proprietari e contribuire così a ristabilire il loro possesso.