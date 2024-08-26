RUBRICA SOS ANIMALI. SMARRITA COCKER FEMMINA A RAGALNA: AIUTACI A TROVARLA

Con grande preoccupazione e speranza chiediamo l'aiuto di tutti. Ieri è scomparsa la nostra amata cocker femmina, un membro fondamentale della nostra famiglia. È stata vista per l'ultima volta a Ragal...

Con grande preoccupazione e speranza chiediamo l'aiuto di tutti. Ieri è scomparsa la nostra amata cocker femmina, un membro fondamentale della nostra famiglia.

È stata vista per l'ultima volta a Ragalna, in via Rocca 26, nelle vicinanze di Motta Arredi. Si tratta di un cane dal carattere affettuoso, sempre pronta a fare le feste a chiunque incontri, ma siamo molto preoccupati perché potrebbe essere spaventata o disorientata.

Chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni utili, anche se apparentemente insignificanti, è pregato di contattarci immediatamente.

Potete chiamare il numero 3271698299 a qualsiasi ora. Ogni minuto è prezioso, e la vostra segnalazione potrebbe essere determinante per riportarla a casa sana e salva.

Vi ringraziamo in anticipo per l'attenzione e per ogni tipo di aiuto che potrete offrirci in questo momento difficile. Il vostro supporto significa molto per noi e per il nostro amato cocker.

Speriamo di poterla riabbracciare presto grazie al contributo della nostra comunità.