RUGBY: ITALIA V FIJI, IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL TEST DI CATANIA

A cinquanta giorni dall’esordio stagionale degli Azzurri guidati da Conor O’Shea la Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato i prezzi dei biglietti ed i canali d’acquisto per la sfida alle Isole F...

A cinquanta giorni dall’esordio stagionale degli Azzurri guidati da Conor O’Shea la Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato i prezzi dei biglietti ed i canali d’acquisto per la sfida alle Isole Fiji che, sabato 11 novembre allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, inaugurerà il trittico dei Credit Agricole Cariparma Test Match autunnali ed il 2017/18 di Parisse e compagni.

La Sicilia si appresta ad accogliere con entusiasmo la Nazionale, al ritorno sull’isola dopo quasi un quarto di secolo d’assenza: una passione ed un’attesa che trovano piena testimonianza nell’ampio numero di prenotazioni ricevute da FIR nelle due settimane che hanno seguito l’ufficializzazione del capoluogo etneo quale sede del primo test-match della serie d’autunno. Dopo Catania, l’Italia riceverà l’Argentina a Firenze il 18 novembre ed il Sudafrica a Padova il 25 novembre.

"L'entusiasmo della Sicilia per questo grande evento ha contagiato tutti: istituzioni, media, club di rugby, scuole, università e, lo sottolineo con grande piacere, i vertici e il management del Catania Calcio, che ci sta dando disponibilità e supporti encomiabili” ha dichiarato il Responsabile Eventi di FIR, Pierluigi Bernabò.

“Si respira atmosfera di passione: la popolazione della città e di tutta la Regione è pronta a sostenere e a trascinare la nostra Nazionale. Dovrà essere una giornata da ricordare in particolare per i tanti giovani che saranno presenti allo Stadio" ha aggiunto Bernabò.

I biglietti sono in vendita, a partire da 12€, attraverso i canali messi a disposizione da TicketOne, ticketing partner ufficiale della FIR:

- online su www.ticketone.it

- nei punti vendita TicketOne di tutta Italia

- tramite Call Center 892.101

Questo i prezzi dei biglietti in dettaglio (Intero/Azzurro XV/Ridotto U16-O65):

Tribuna “A”: 50€/43€/40€

Tribuna “B”: 30€/26€/24€

Curve e Settore Ospiti: 15€/13€/12€

Ulteriori dettagli sul ticketing dei Crédit Agricole Cariparma Test Match 2017 sono reperibili nell’area dedicata del sito internet FIR, ticket.federugby.it, e sull’app ufficiale per iOS e Android scaricabile da app.federugby.it