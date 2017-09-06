RUGBY, L’ITALIA GIOCHERÀ A CATANIA CONTRO FIJI SABATO 11 NOVEMBRE. SLITTA LA GARA DEL CALCIO CATANIA
Dopo 23 anni la Sicilia torna ad essere palcoscenico di un grande test-match internazionale di rugby, ospitando il debutto nella stagione 17/18 della nazionale italiana. Infatti, secondo quanto annunciato oggi dalla Fir, lo stadio 'Angelo Massiminò sarà la sede della prima sfida novembrina degli azzurri, quella contro il XV delle Fiji.
L’ultimo precedente sull’isola nel 1994 (Italia v Romania 24-6).
Modalità di acquisto dei ticket saranno rese note prossimamente dalla Federazione.
Probabile un posticipo della gara di Serie C tra Catania e Catanzaro, in programma lo stesso giorno sempre allo stadio “Massimino” (verosimilmente si giocherà lunedì o martedì).