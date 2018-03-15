RUSSIA: Aereo perde 172 lingotti in volo

Quasi tre tonnellate e mezzo di lingotti d'oro sparpagliati sulla pista di un aeroporto siberiano, ma non è da escludere che altri lingotti siano precipitati nella tundra gelata.

E' successo a Yakutsk, in Siberia nord-orientale, dove - stando a quanto riportano i media russi - un aereo cargo An-12 che trasportava circa nove tonnellate di oro ha perso almeno 172 lingotti in fase di decollo.

Pare che il prezioso carico non fosse stato fissato adeguatamente. L'aereo è atterrato poco dopo l'incidente nel vicino aeroporto di Magan, a 12 chilometri da Yakutsk. I cinque membri dell'equipaggio stanno tutti bene.

(ANSA)