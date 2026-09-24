RUSSIA, ALLERTA DRONI NEL MEDITERRANEO: TRA I POSSIBILI OBIETTIVI ANCHE L’ITALIA

Secondo El Mundo, l’intelligence Usa avrebbe segnalato possibili operazioni con droni contro Italia, Francia e Spagna.

La Russia starebbe preparando una possibile nuova fase di attacchi con droni in Europa, con particolare attenzione ai Paesi del Mediterraneo. Tra i possibili obiettivi figurerebbero anche Italia, Francia e Spagna.

A riportarlo è il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni su possibili piani di escalation del Cremlino, condividendole successivamente con diversi governi europei.

Secondo quanto riferito, i droni potrebbero essere lanciati direttamente dal mare, nascosti all’interno di container trasportati da navi mercantili. L’ipotesi indicata dalle fonti riguarda l’utilizzo dei Gerbera, velivoli senza pilota lunghi circa due metri, con un’apertura alare di circa 2,5 metri, un peso fino a 18 chilogrammi e un’autonomia dichiarata di circa 600 chilometri.

Questi droni, secondo le informazioni riportate, potrebbero essere lanciati da alcune centinaia di chilometri dalla costa. Il loro carico esplosivo sarebbe limitato, ma comunque sufficiente a provocare incendi, danneggiare infrastrutture o creare problemi temporanei in aree sensibili come porti e aeroporti.

Sempre secondo la ricostruzione pubblicata da El Mundo, quasi tutta l’Italia, ad eccezione del Nord-Est, rientrerebbe nel possibile raggio d’azione dei droni lanciati dal mare.

Le informazioni sarebbero state condivise anche con i governi di Italia, Francia e Spagna, che sarebbero quindi stati informati della possibilità di un’operazione con droni contro uno dei tre Paesi.

Al momento si tratta di informazioni riportate da fonti di intelligence e dalla stampa internazionale. Non risultano indicazioni pubbliche su obiettivi specifici o su un attacco imminente sul territorio italiano.