RYANAIR CERCA ASSISTENTI DI VOLO, SELEZIONI APERTE ANCHE IN SICILIA

Ryanair cerca nuovo personale in Sicilia. Si terra il 4 Novembre a Catania il recruiting ) per nuovi assistenti di volo che saranno effettuati da Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair.

I Recruitment Days avranno un aspetto leggermente diverso, tuttavia vogliamo comunque trasformare i tuoi sogni di diventare equipaggio di cabina in realtà!

Requisiti

I candidati devono dimostrare il loro diritto legale a lavorare senza restrizioni in tutta l'UE.

Devi avere un'altezza compresa tra 5 "2 (157 cm) e 6" 2 (188 cm).

Devi essere in grado di nuotare per 25 metri da solo.

Aiuta se sei laborioso, flessibile e hai una personalità estroversa e amichevole.

Adattabile e felice di lavorare su turni.

Divertiti a trattare con il pubblico e abbi la capacità di fornire un eccellente servizio clienti con un atteggiamento "si può fare".

Comodo parlare e scrivere in inglese con facilità.

Una passione per viaggiare e conoscere nuove persone.

Benefici

Corso di formazione per equipaggio di cabina gratuito

L'avventura e l'esperienza di una vita all'interno della nostra rete di Cabin Crew

Esplora nuove culture e città con i colleghi nei tuoi giorni liberi

Roster del personale flessibili di 5 giorni su / 3 giorni di riposo

Tariffe illimitate di viaggio del personale altamente scontate

A seconda del paese abbiamo posizioni permanenti, a contratto e stagionali

Bonus di vendita

Uniforme gratuita nell'anno 1

Sicurezza di lavoro per una compagnia aerea finanziariamente stabile

Daily Per Diem fornito durante l'allenamento