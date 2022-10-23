RYANAIR CERCA ASSISTENTI DI VOLO, SELEZIONI APERTE ANCHE IN SICILIA
Ryanair cerca nuovo personale in Sicilia. Si terra il 4 Novembre a Catania il recruiting ) per nuovi assistenti di volo che saranno effettuati da Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair.
I Recruitment Days avranno un aspetto leggermente diverso, tuttavia vogliamo comunque trasformare i tuoi sogni di diventare equipaggio di cabina in realtà!
Requisiti
I candidati devono dimostrare il loro diritto legale a lavorare senza restrizioni in tutta l'UE.
Devi avere un'altezza compresa tra 5 "2 (157 cm) e 6" 2 (188 cm).
Devi essere in grado di nuotare per 25 metri da solo.
Aiuta se sei laborioso, flessibile e hai una personalità estroversa e amichevole.
Adattabile e felice di lavorare su turni.
Divertiti a trattare con il pubblico e abbi la capacità di fornire un eccellente servizio clienti con un atteggiamento "si può fare".
Comodo parlare e scrivere in inglese con facilità.
Una passione per viaggiare e conoscere nuove persone.
Benefici
Corso di formazione per equipaggio di cabina gratuito
L'avventura e l'esperienza di una vita all'interno della nostra rete di Cabin Crew
Esplora nuove culture e città con i colleghi nei tuoi giorni liberi
Roster del personale flessibili di 5 giorni su / 3 giorni di riposo
Tariffe illimitate di viaggio del personale altamente scontate
A seconda del paese abbiamo posizioni permanenti, a contratto e stagionali
Bonus di vendita
Uniforme gratuita nell'anno 1
Sicurezza di lavoro per una compagnia aerea finanziariamente stabile
Daily Per Diem fornito durante l'allenamento