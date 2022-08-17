RYANAIR DICE ADDIO ALLE TARIFFE SUPER SCONTATE. O’LEARY: “DESTINATI A SPARIRE I VOLI LOW COST A 10 EURO”

Addio alle tariffe super scontate di Ryanair. I voli a 9,99 euro sono destinati a scomparire per il caro energia scoppiato con la guerra in Ucraina e che pesa anche sul settore aereo. Lo ha detto l'am...

Addio alle tariffe super scontate di Ryanair. I voli a 9,99 euro sono destinati a scomparire per il caro energia scoppiato con la guerra in Ucraina e che pesa anche sul settore aereo. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo, Michael O'Leary intervistato da BBC Radio 4.

In un discorso più ampio O'Leary ha spiegato che «il settore delle low cost - che pure resisterà perché le persone continueranno a volare «frequentemente» - è dovuto dall'aumento del petrolio. «Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l'anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni.

Le nostre tariffe promozionali super scontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni».

Ryanair continuerà, comunque, ad avere «milioni di posti a 19,99 euro, 24,99 e 29,99».