RYANAIR, VOLI A 5 EURO, OFFERTE ANCHE DA CATANIA
Cyber Monday Ryanair 2019: tutti i voli a 5 euro. L’offerta da prendere subito.La Cyber Week 2019 di Ryanair è alle battute finali e per oggi lunedì 2 dicembre, Cyber Monday, la compagnia low cost irl...
Cyber Monday Ryanair 2019: tutti i voli a 5 euro. L’offerta da prendere subito.
La Cyber Week 2019 di Ryanair è alle battute finali e per oggi lunedì 2 dicembre, Cyber Monday, la compagnia low cost irlandese lancia un’offerta da non perdere per nulla al mondo: i voli in partenza dagli aeroporti italiani al prezzo eccezionale di 5 euro (sola andata).
Si tratta di un’offerta lampo, che termina alla mezzanotte di oggi, da prendere quindi al volo.
Tutti i voli in offerta li trovate sul sito web ufficiale di Ryanair. Molti sono voli a soli 5 euro, ma ce ne sono altri a prezzi altrettanto convenienti a 9 euro. Insomma, occasioni di cui approfittare.
Dall’aeroporto di CATANIA partono voli a 5 euro per
Brussels ZaventemBelgio
Cagliari
Malta
Marsiglia
Milano Bergamo
Perugia
Roma
Venezia
ALTRI ESEMPI:
Milano Malpensa 5,51
Atene Grecia9,99
Berlino SchönefeldGermania 12,99
Pisa18,29