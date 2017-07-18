S. GIOVANNI LA PUNTA: PRESI TOPI D’AUTO - LE FOTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 38enne Emanuele BIANCOLA di Pedara ed il 37enne Antonino LA ROCCA di Misterbianco, poiché...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 38enne Emanuele BIANCOLA di Pedara ed il 37enne Antonino LA ROCCA di Misterbianco, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato e ricettazione.

L’equipaggio della gazzella li ha sorpresi stamattina in Via Sottotenente Nicolosi mentre uno, dopo averne forzato la portiera, stava rubando una Volkswagen Polo e l’altro lo attendeva poco lontano a bordo di una Fiat 500 asportata il pomeriggio precedente ad Aci Catena.

Bloccati ed ammanettati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.

Le autovetture oggetto di furto sono state restituite ai legittimi proprietari.