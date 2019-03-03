S. M. LA SCALA, AVVISTATA SAGOMA: NUOVO FALSO ALLARME

Una sagoma è stata avvistata oggi pomeriggio a largo di Santa Maria La Scala.La segnalazione è pervenuta ad un gruppo di sommozzatori privati che questa mattina, raccogliendo l’appello lanciato dai fa...

Una sagoma è stata avvistata oggi pomeriggio a largo di Santa Maria La Scala.

La segnalazione è pervenuta ad un gruppo di sommozzatori privati che questa mattina, raccogliendo l’appello lanciato dai familiari di Enrico Cordella, il 22enne ancora disperso dopo essere stato risucchiato da un’onda mentre a bordo di una Panda in sosta sul piccolo molo del borgo marinaro acese, con la fidanzata Margherita Quattrocchi e l’amico Lorenzo D’Agata, i cui corpi sono stati recuperati nei giorni scorsi dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania.

Al termine d una serie di verifiche, purtroppo, come hanno poi confermato i vigili del fuoco si trattava di un falso allarme.

A quanto pare sarebbe stato rinvenuto solo un giubbotto che però non appartiene a Enrico.

IN AGGIORNAMENTO