S.M di Licodia, Auto distrutta, forse attentato le foto
A cura di Redazione
07 febbraio 2018 00:03
Attimi di paura, intorno alle 22,30, tra via Verga e via Vittorio Emanuele.
Una Smart in sosta, è stata seriamente danneggiata da una esplosione, forse dovuta ad un ordigno.
La vettura, di proprietà di un commerciante del luogo è stata seriamente danneggiata.
Sul posto sono intervenuti una squadra di Vigli del Fuoco ed i Carabinieri, che oltre ad iniziare le indagini stanno cercando di visionare le immagini delle telecamere della zona per risalire al probabile attentatore.
Non ci sono al momento notizie di feriti.
