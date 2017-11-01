95047

S.M.LICODIA: RISSA DURANTE LA FESTA

E' finita male la festa di Halloween, per due giovani adraniti, che si erano recati in un locale di S.M. Licodia per divertirsi.Durante la serata, per cause sconosciute, la festa è degenerata prima in...

A cura di Redazione Redazione
01 novembre 2017 09:52
S.M.LICODIA: RISSA DURANTE LA FESTA -
Dintorni
Condividi

E' finita male la festa di Halloween, per due giovani adraniti, che si erano recati in un locale di S.M. Licodia per divertirsi.

Durante la serata, per cause sconosciute, la festa è degenerata prima in pesanti discussioni, e poi con un gruppo di giovani venuti alle mani.

Nella colluttazione è uscito fuori anche un coltello, e due giovani di Adrano, hanno subito delle ferite non gravi, ma degne di accurati controlli.

Indagini sono in corso, da parte dei carabinieri, sia per capire l'esatta dinamica dei fatti, ma soprattutto per identificare i partecipanti alla lite.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047