S.M.LICODIA: RISSA DURANTE LA FESTA
E' finita male la festa di Halloween, per due giovani adraniti, che si erano recati in un locale di S.M. Licodia per divertirsi.Durante la serata, per cause sconosciute, la festa è degenerata prima in...
E' finita male la festa di Halloween, per due giovani adraniti, che si erano recati in un locale di S.M. Licodia per divertirsi.
Durante la serata, per cause sconosciute, la festa è degenerata prima in pesanti discussioni, e poi con un gruppo di giovani venuti alle mani.
Nella colluttazione è uscito fuori anche un coltello, e due giovani di Adrano, hanno subito delle ferite non gravi, ma degne di accurati controlli.
Indagini sono in corso, da parte dei carabinieri, sia per capire l'esatta dinamica dei fatti, ma soprattutto per identificare i partecipanti alla lite.