SABATO 13 E DOMENICA 14 CONTINUA LA CAMPAGNA SCREENING A MISTERBIANCO E MASCALUCIA.

La campagna screening con valore esclusivamente epidemiologico, voluta dall’assessorato della Salute e promossa dall’ufficio del commissario Covid Area metropolitana di Catania, continua in altri due comuni della provincia, dove tra la popolazione si registra un numero più alto di positivi.

Sabato 13 una squadra di medici e informatici della struttura commissariale sarà operativa per eseguire i tamponi rapidi, modalità drive-in, a Mascalucia, in due siti: Piazzale Falcone Borsellino (Piazza Mercato), e nello spazio antistante il campo sportivo Turi Guglielmino, secondo i seguenti orari, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Domenica 14, stesso orario, i test di screening verranno effettuati a Misterbianco, in contrada Milicia. I tamponi sono gratuiti per tutti e non danno diritto al rilascio del green pass.

“L’accesso gratuito ai test è un’opportunità per gli utenti e ci consente di monitorare attentamente la situazione inquadrandola dal punto di vista epidemiologico”, commenta il commissario Pino Liberti che ha già avviato la scorsa domenica la campagna in altri tre comuni particolarmente interessati dai contagi, Belpasso, Milo, Castel di Iudica.