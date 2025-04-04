SABATO 5 APRILE: INIZIANO I LAVORI PER LE STRISCE BLU IN CENTRO – ATTENZIONE AI DIVIET

Sabato 5 aprile 2025, si procederà con la tracciatura della segnaletica orizzontale per le strisce blu in alcune delle principali vie del centro cittadino. Le operazioni interesseranno:Via Stazione, d...

Sabato 5 aprile 2025, si procederà con la tracciatura della segnaletica orizzontale per le strisce blu in alcune delle principali vie del centro cittadino.

Le operazioni interesseranno:

Via Stazione , dall'incrocio con la rotatoria di Via Vittorio Emanuele fino a Piazza Stazione;

, dall'incrocio con la rotatoria di Via Vittorio Emanuele fino a Piazza Stazione; Corso Sicilia, dalla rotatoria di Via Vittorio Emanuele fino a Via Linosa.

L'intervento, volto a migliorare la gestione della sosta, comporterà la temporanea sospensione della possibilità di parcheggiare lungo le tratte interessate, al fine di consentire la realizzazione della nuova segnaletica.

Per garantire il regolare svolgimento delle attività, sono stati installati appositi cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata.

Orari e Dettagli

I lavori si svolgeranno dalle ore 05:00 alle 13:00 di sabato 5 aprile. Durante questo periodo, i veicoli parcheggiati nella zona interessata potrebbero essere soggetti a sanzioni e rimozione forzata. Si invita pertanto a non parcheggiare lungo le strade designate, al fine di facilitare il buon esito dell'intervento e prevenire inconvenienti.

Le operazioni di tracciatura delle strisce blu continueranno anche nei giorni successivi, secondo un calendario che verrà comunicato tempestivamente. Le autorità locali chiedono la massima collaborazione da parte dei residenti e degli automobilisti per garantire il regolare proseguimento dei lavori.

Con questo intervento, il Comune intende migliorare la regolamentazione della sosta nelle zone più trafficate della città, contribuendo a una gestione più ordinata e funzionale degli spazi pubblici. Si raccomanda di prestare attenzione ai cartelli e alle informazioni sui divieti di sosta, evitando disagi e sanzioni.