Sabato a Paternò, la Colletta Alimentare straordinaria

95047.it Sabato 1 agosto, a Paternò, sarà dedicato alla Colletta Alimentare straordinaria, per tendere una mano, anche in estate, a chi più ne ha bisogno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Paternò, Assessorato alla Dignità della Persona e Infanzia, insieme alla 2^ Commissione Consiliare e con la collaborazione delle associazioni di volontariato. I volontari allestiranno dei presidi davanti ai supermercati che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di raccogliere i generi alimentari che i cittadini vorranno donare.

«La Colletta Alimentare straordinaria si rende necessaria per il fatto che, nel periodo estivo, molti Enti che nel corso dell'anno intervengono a vantaggio di nuclei familiari bisognosi, sospendono la loro attività per un legittimo periodo di riposo – spiega l’assessore alla Dignità della Persona e Infanzia del Comune di Paternò, Salvatore Galatà -. Purtroppo però, la povertà non va in vacanza...e pertanto non ci andrà neanche la Solidarietà. Insieme cercheremo di contribuire a rendere meno difficile questo periodo per quanto concerne il fabbisogno alimentare, confidando nella generosa partecipazione dei nostri concittadini».

I punti di deposito per i generi alimentari raccolti durante la Colletta verranno indicati alle famiglie bisognose che si rivolgeranno agli Uffici ai Servizi sociali.