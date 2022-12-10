SABATO DI ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA. DALLA SERATA PREVISTO FORTE VENTO DI BURRASCA
Il maltempo torna ad abbattersi su tutta la Sicilia.Per il 10 dicembre 2022 la protezione civile ha diramato l'allerta gialla su tutta l'isola. Le pioggie saranno. da isolate a sparse, anche a caratte...
Il maltempo torna ad abbattersi su tutta la Sicilia.
Per il 10 dicembre 2022 la protezione civile ha diramato l'allerta gialla su tutta l'isola. Le pioggie saranno. da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia occidentale e meridionale centrale.
I venti saranno forti e proverranno da sud-occidentali rinforzandosi in serata. Molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati, in serata lo Ionio e il Tirreno centro-meridionale.
ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 10 DICEMBRE 2022, E PER LE
SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E DI FORTE
INTENSITA', LOCALMENTE ANCHE TEMPORALESCHE, SU AREE COSTIERE E
IMMEDIATO ENTROTERRA DELLA CAMPANIA.
DAL POMERIGGIO DI DOMANI, SABATO 10 DICEMBRE 2022, E PER LE
SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI
A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SUI SETTORI TIRRENICI DI
BASILICATA E CALABRIA.
DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI, SABATO 10 DICEMBRE 2022, E PER LE
SUCCESSIVE 24-30 ORE SI PREVEDE VENTO FORTE DA NORD-OVEST CON
RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, IN ESTENSIONE DURANTE
LA SERA A SICILIA, CALABRIA E BASILICATA, CON POSSIBILI MAREGGIATE
LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE.