SABATO DI ALLERTA METEO GIALLA ,DIRAMATO IL BOLLETTINO METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE
E stato diramato l’ultimo bollettino meteo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile: per domani è prevista l’allerta meteo di colore gialla (ATTENZIONE) per quanto riguarda il rischio meteo...
E stato diramato l’ultimo bollettino meteo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile: per domani è prevista l’allerta meteo di colore gialla (ATTENZIONE) per quanto riguarda il rischio meteo idrogeologico.
Sono previste precipitazioni «isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati». Venti «con raffiche di burrasca, in prevalenza sud-orientali». Temperature «minime in locale sensibile aumento».
I venti si presenteranno forti sud-orientali, con possibilità di burrasche. I mari che circondano l’isola si presenteranno molto mossi, con il Tirreno che potrebbe manifestarsi agitato per ampi tratti di giornata.
La situazione meteo potrebbe peggiorare domenica 24 novembre, con possibilità di pioggia battente e venti intensi. Previsto, inoltre, un calo dei valori massimi su tutta la region