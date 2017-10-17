SABATO E DOMENICA LA “SAGRA DEL FICODINDIA DELL’ETNA DOP” A BELPASSO - IL PROGRAMMA

Si aprirà sabato prossimo, 21 Ottobre, alle 9,30, la “Sagra del Ficodindia dell’Etna Dop” che in quattro anni si è affermata diventando un riferimento per operatori del settore e riscuotendo successo...

Si aprirà sabato prossimo, 21 Ottobre, alle 9,30, la “Sagra del Ficodindia dell’Etna Dop” che in quattro anni si è affermata diventando un riferimento per operatori del settore e riscuotendo successo da parte di un vasto pubblico che ama e ricerca la bontà dei prodotti tipici agroalimentari. La Sagra, promossa dal Comune di Belpasso e organizzata insieme alla Pro Loco, vedrà quest’anno nella verde cornice del Giardino Martoglio ben 45 stand di espositori, oltre a numerose iniziative di intrattenimento, spettacolo, animazione e anche un convegno tematico.

Protagonista assoluto “sua maestà” il Ficodindia, presentato sia come frutto genuino, saporito e ricco di nutrienti che nelle varie versioni in cui l’arte gastronomica lo ha saputo trasformare: dalla mostarda alle marmellate, dai dolci ai liquori, dal miele alle creme, tra i primi piatti e le altre ricette della cucina locale. Intorno a queste delizie non mancheranno i salumi e i formaggi tipici, mentre ci sarà anche una “Piazza dell’Artigianato” con prodotti esposti a cura del Circolo degli Operai. Prevista anche un’area “food” dedicata alla ristorazione con ampi spazi per il pubblico che vorrà trattenersi a mangiare nella location della Sagra.

Nel corso del weekend sarà possibile partecipare alle visite organizzate alla “Città delle 100 Sculture”, percorso museale a cielo aperto con pregevoli opere in pietra lavica disseminate nelle vie e piazze di Belpasso, e ai musei cittadini, quello etnoantropologico “Bruno” e il “Mechanè”, allestimento multimediale dedicato ai Carri di Santa Lucia, che resteranno aperti dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 21. Durante la Sagra saranno proiettati filmati su “Belpasso:​ ​

la città delle 100 sculture”, “I Carri di Santa Lucia” e “Belpasso… ricordi”, a cura della Cineteca Pippo Vitaliti.​ ​

Per chi viene a Belpasso in camper/roulotte è prevista un’area di sosta alle spalle del Giardino Martoglio (con ingresso da via Francesco Crispi).

«L’economia agricola - ricorda il sindaco, Carlo Caputo - è un pilastro della nostra città e restiamo profondamente legati a questa vocazione, cercando di stare al passo con i tempi e proporre in una chiave moderna le nostre tradizioni. Con il ficodindia esprimiamo sapori antichi ma sempre attuali e graditi, tanto che la Sagra, che all’inizio voleva essere un esperimento, dopo soli quattro anni è diventata una manifestazione ricercata da un pubblico che apprezza i prodotti tipici di qualità presentati in un’occasione di svago e divertimento. Qui da noi ingredienti genuini come i frutti della terra vengono elaborati con fantasia e diventano ottimi piatti della tavola. Piatti prelibati che saranno al centro della Sagra, ricca anche di momenti di spettacolo, in una festa popolare, quindi semplice, dove il divertimento si intreccia con la promozione del territorio. E noi cose da proporre ne abbiamo tante, a cominciare dalla bella e nuova immagine di Belpasso che si è accesa in questi anni grazie al percorso scultoreo, alla Via Letteraria e ai musei cittadini. Le attrazioni sono tante e sono certo che cittadini e graditi ospiti avranno modo di trascorrere piacevolissimi momenti».

Nel dettaglio, ecco il programma dei due giorni:

Sabato 21 Ottobre

ore 9,30 – Inaugurazione Sagra ed apertura Stand

ore 11 - Visita guidata: Percorso Museale, Scultoreo e della “Via letteraria”

ore 12,30 – Degustazione ficodindia dop e suoi derivati

ore 17,30 – Spettacoli d'animazione a cura di Compagnia Joculares

ore 18 – Convegno “La valorizzazione degli scarti ficodindicoli etnei”.

A cura del Consorzio per la tutela del Ficodindia DOP dell'Etna.

Idea per​ ​

un brand: “Il ficodindia reale di Belpasso”. Racconto della storia del belpassese Mario Tomaselli che piantò il ficodindia di Belpasso nei giardini dei Savoia al Quirinale”.

ore 19,00 - Esibizione sbandieratori - a cura di Gruppo Fenice Moncada

Ore 20 – Spettacolo musicale “Etna Tribute Festival”: Lucio Dalla - J.Bieber

ore 20 - Degustazione ficodindia dop e suoi derivati

ore 24 – Chiusura Stand

Domenica 22 Ottobre

ore 9 – Apertura Stand

ore 10 – Spettacoli d'animazione a cura di Compagnia Joculares

ore 11 - Visita guidata: Percorso Museale, Scultoreo e della “Via letteraria”

ore 12 – Degustazione ficodindia dop e suoi derivati

ore 17 – Esibizione sbandieratori Rione Stella Aragona e falconieri “Nocte tempore”

ore 19,30 - Spettacolo musicale “Etna Tribute Festival” Antonello Venditti, Francesco Renga, Blues Brothers

ore 20 - Degustazione ficodindia dop e suoi derivati

ore 24 – Chiusura Stand

Per informazioni:

Pro Loco Belpasso (www.prolocobelpasso.it) - Tel. 095 912812 - 345 4289933

Belpasso Musei (www.belpassomusei.it)

Belpasso, Città delle 100 Sculture (www.belpasso100sculture.it)