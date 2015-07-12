Sabato prossimo grande conclusione del Grest dell'ex Monastero

La festa si terrà giorno 18 luglio a partire dalle 19 con la santa messa all'aperto nella piazza: l'obiettivo è quello di rivitalizzare il quartiere

95047.t In continuità con l'impegno assunto con l'adozione della piazza e partecipando anche al bando di finanziamento destinato alle associazioni e cittadini per la rigenerazione urbana chiamato "Polmoni Urbani", le associazioni e i cittadini del coordinamento "Paternò c'è!" organizzano, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Dell'Alto e dell'amministrazione comunale, una festa in piazza Nino La Russa in concomitanza con la conclusione del grest parrocchiale, per lanciare il primo di quel che speriamo possa essere una lunga serie di eventi e iniziative di riappropriazione da parte della città dello spazio pubblico abbandonato. La festa sarà giorno 18 luglio a partire dalle 19 con la messa all'aperto nella piazza.

L'iniziativa nasce come primo passo per la rivitalizzazione della piazza e del quartiere insieme al Comune e agli abitanti. L’intento è quello di promuovere altre iniziative affinché, spontaneamente e quotidianamente, sia rivissuta dai cittadini. Il percorso che stiamo intraprendendo è quello con cui si cerca di costruire un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni, fondato sulla corresponsabilità e sulla partecipazione, che crediamo essere i punti chiave per lo sviluppo.

Ovviamente ci auguriamo che dopo giorno 18 le iniziative saranno organizzate in una piazza che sia messa in sicurezza non più momentaneamente ma definitivamente, questo è l'impegno a lungo termine che abbiamo chiesto al Comune e che, per la nostra parte, ci stiamo assumendo anche noi cittadini.

A partecipare e a sostenere l’iniziativa le associazioni: Vivisimeto, Anpas, Agesci, Mamme in comune, Comitato S. Antonio, S. Biagio, Paternò in linea, Parrocchia Monastero, Alzheimer, Stratanova, “A Turri”, Misericordia, Musica e Movimento, Fipsas.