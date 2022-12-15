SABATO RITORNA A CATANIA IL COCA-COLA CHRISTMAS VILLAGE

Anche quest’anno l’iconico camion Coca-Cola sarà in Sicilia, a Catania per l’esattezza. Il tour del Christmas Truck farà tappa nel capoluogo etneo, in piazza Verga, sabato 17 dicembre.Per il secondo a...

Anche quest’anno l’iconico camion Coca-Cola sarà in Sicilia, a Catania per l’esattezza. Il tour del Christmas Truck farà tappa nel capoluogo etneo, in piazza Verga, sabato 17 dicembre.

Per il secondo anno in versione 100% elettrica grazie alla collaborazione con Volvo Trucks, il Coca-Cola Truck fa tappa in piazza Verga che, dalle 11.30 alle 22.30, si trasforma in un villaggio di Natale.

Sarà allestita un’Area Fun che proporrà giochi dedicati ai visitatori, mentre un Food Truck darà la possibilità di gustare della pizza accompagnata da una Coca-Cola. In queste aree saranno presenti i volontari di Banco Alimentare della Sicilia per raccogliere fondi. Per il sesto anno consecutivo Coca-Cola è infatti al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà, attraverso un’iniziativa che permetterà di sostenere la distribuzione di prodotti alimentari per 2 milioni di pasti.

Il camion Coca-Cola e “The Magic of Giving” a Catania

“Siamo orgogliosi di sostenere Banco Alimentare e i suoi volontari anche a Catania – ha affermato Cristina Camilli, direttore comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità Coca-Cola Italia – quest’anno, più che mai, ci sembra importante celebrare lo spirito e la tradizione del Natale e nel villaggio Coca-Cola si potrà vivere un autentico momento di condivisione, reso ancora più speciale dalla possibilità di dedicare un’attenzione particolare, grazie a Banco Alimentare, a chi affronta un momento non facile nella propria vita”.

“Dopo il successo dell’anno scorso, le famiglie catanesi potranno replicare la magica esperienza del Coca-Cola Christmas Village – ha dichiarato Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg – con quest’iniziativa accendiamo il Natale nel capoluogo etneo, tendendo la mano ai più «fragili» e dimostrando ancora una volta il nostro impegno nel percorso di sostenibilità ambientale”.

Il Christmas Village sarà un’ulteriore conferma dell’impegno di Coca-Cola nel percorso di evoluzione sostenibile delle proprie confezioni, in Italia già tutte 100% riciclabili, e nella sensibilizzazione dei consumatori sul tema del riciclo, con l’installazione di una Recycling Machine per smaltire le bottiglie consumate. Sarà Coripet, il consorzio volontario senza scopo di lucro riconosciuto dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si occuperà della raccolta ed avviamento al riciclo delle bottiglie. Rds 100% Grandi Successi sarà la radio ufficiale del Coca-Cola Christmas Village.

Per maggiori informazioni su Coca-Cola in Italia, visitate www.coca-colaitalia.it.