SABATO SERA DI SANGUE: DUE INCIDENTI MORTALI IN SICILIA

Due incidenti mortali tra sabato 8 e domenica 9 settembre in Sicilia.

Il primo, in via Filippo Eredia, nel quartiere Nesima a Catania. A perdere la vita il catanese A.A., di 47 anni. Secondo una prima ricostruzione degli agenti dell’infortunistica stradale la vittima, che era alla guida di una Lancia Y, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi su due auto parcheggiate. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.

Il secondo schianto mortale sulla SP 17 che da Vittoria porta alla frazione di Scoglitti, nel Ragusano. Un 23enne ha perso la vita nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Il giovane, originario di Vittoria, che era alla guida della sua auto, si è scontrato con una moto. Il ragazzo è morto poco dopo in ospedale, dopo essere stato soccorso dal 118.