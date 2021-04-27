SACERDOTE ABUSAVA DI MINORI DURANTE IL CATECHISMO: ARRESTATO PARROCCO DI PIAZZA ARMERINA
Un sacerdote delle Diocesi di Piazza Armerina è stato arrestato dalla squadra mobile di Enna per violenza sessuale e atti sessuali con minorenni commessi quando era seminarista e anche dopo la sua ordinazione.
La Procura gli contesta l'aggravante dell'aver approfittato delle presunte vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica.
Il Gip, accogliendo la richiesta del procuratore Massimo Palmeri e dei sostituti Stefania Leonte e Orazio Longo, ha emesso un'ordinanza agli arresti domiciliari.
Le indagini erano stata avviate lo scorso dicembre dopo la denuncia di un giovane alla squadra mobile.
(ANSA).