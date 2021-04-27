95047

SACERDOTE ABUSAVA DI MINORI DURANTE IL CATECHISMO: ARRESTATO PARROCCO DI PIAZZA ARMERINA

Un sacerdote delle Diocesi di Piazza Armerina è stato arrestato dalla squadra mobile di Enna per violenza sessuale e atti sessuali con minorenni commessi quando era seminarista e anche dopo la sua ord...

A cura di Redazione Redazione
27 aprile 2021 12:05
SACERDOTE ABUSAVA DI MINORI DURANTE IL CATECHISMO: ARRESTATO PARROCCO DI PIAZZA ARMERINA -
Dintorni
Condividi

Un sacerdote delle Diocesi di Piazza Armerina è stato arrestato dalla squadra mobile di Enna per violenza sessuale e atti sessuali con minorenni commessi quando era seminarista e anche dopo la sua ordinazione.

La Procura gli contesta l'aggravante dell'aver approfittato delle presunte vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica.

Il Gip, accogliendo la richiesta del procuratore Massimo Palmeri e dei sostituti Stefania Leonte e Orazio Longo, ha emesso un'ordinanza agli arresti domiciliari.

Le indagini erano stata avviate lo scorso dicembre dopo la denuncia di un giovane alla squadra mobile.
(ANSA).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047