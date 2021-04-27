SACERDOTE ABUSAVA DI MINORI DURANTE IL CATECHISMO: ARRESTATO PARROCCO DI PIAZZA ARMERINA

Un sacerdote delle Diocesi di Piazza Armerina è stato arrestato dalla squadra mobile di Enna per violenza sessuale e atti sessuali con minorenni commessi quando era seminarista e anche dopo la sua ord...

A cura di Redazione 27 aprile 2021 12:05

Condividi