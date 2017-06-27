SAGGIO ACCADEMICO 2017 PRESSO "PERIGEO SOUND" - FOTO
A Paternò si è concluso ieri il primo saggio accademico musicale alla "Perigeo Sound Studio" . È stato un gran successo per gli alunni esibirsi nelle loro performance seguiti dai loro insegnanti:
- Maestri di canto :Manuel Castro e Carla Basile
- Chitarra classica:Barbaro Spoto
- Chitarra elettrica :Giuseppe Nasello
- Basso elettrico:Gaetano D'Orto
- Violino:Alessio Correnti
- Pianoforte: Tuccio Calogero
- Batteria:Marco Maria Pennisi
- Sax clarino e Flauto: Salvo Famiani
- Tromba: Salvo Musumeci
- Laboratorio musicale per bambini:Agata Portale ed Elisa Russo.
La Perigeo sala prove informa che sono già aperte le iscrizioni per l'anno 2017/2018..ricordando,che la prima lezione dimostrativa è del tutto gratuita,inoltre mette a disposizione il noleggio della sala prove climatizzata,insonorizzata. .il tutto in un ambiente comfort!. Info:328/3649209 Facebook : Perigeo sala prove. Via Boccaccio 126 Paternò (ct)