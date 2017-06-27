SAGGIO ACCADEMICO 2017 PRESSO "PERIGEO SOUND" - FOTO

95047

A Paternò si è concluso ieri il primo saggio accademico musicale alla "Perigeo Sound Studio" . È stato un gran successo per gli alunni esibirsi nelle loro performance seguiti dai loro insegnanti:

  • Maestri di canto :Manuel Castro e Carla Basile
  • Chitarra classica:Barbaro Spoto
  • Chitarra elettrica :Giuseppe Nasello
  • Basso elettrico:Gaetano D'Orto
  • Violino:Alessio Correnti
  • Pianoforte: Tuccio Calogero
  • Batteria:Marco Maria Pennisi
  • Sax clarino e Flauto: Salvo Famiani
  • Tromba: Salvo Musumeci
  • Laboratorio musicale per bambini:Agata Portale ed Elisa Russo.

 

La Perigeo sala prove informa che sono già aperte le iscrizioni per l'anno 2017/2018..ricordando,che la prima lezione dimostrativa è del tutto gratuita,inoltre mette a disposizione il noleggio della sala prove climatizzata,insonorizzata. .il tutto in un ambiente comfort!. Info:328/3649209 Facebook : Perigeo sala prove. Via Boccaccio 126 Paternò (ct)

