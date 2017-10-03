SAGRA DEL FICODINDIA, ULTIMI GIORNI PER PARTECIPARE COME ESPOSITORI

Fervono i preparativi della quarta Sagra del Ficodindia che si terrà a Belpasso sabato 21 e domenica 22 ottobre prossimi. Durante la manifestazione, che si svolgerà nella verde cornice del Giardino Ma...

Fervono i preparativi della quarta Sagra del Ficodindia che si terrà a Belpasso sabato 21 e domenica 22 ottobre prossimi. Durante la manifestazione, che si svolgerà nella verde cornice del Giardino Martoglio, in una posizione centrale della città, comodamente raggiungibile in auto, bus e camper e facilmente accessibile al pubblico, sono previste numerose attività, come le degustazioni, le esposizioni di prodotti agroalimentari, enogastronomici e artigianali, i momenti di intrattenimento con musica, spettacolo, mostre e visite guidate alle risorse culturali di Belpasso. Secondo il trend molto positivo registrato nelle scorse edizioni, si attende un flusso di visitatori, nei due giorni della Sagra, di oltre diecimila presenze provenienti da tutta la Sicilia.

Tra pochi giorni scadrà inoltre il bando aperto a produttori, commercianti, artigiani, aziende e operatori a vario titolo per poter presentare la richiesta di partecipazione alla Sagra come espositori con un proprio stand. Sono già numerosi gli standisti partecipanti ma c’è ancora possibilità di prendere parte alla manifestazione. La scadenza prevista per presentare la documentazione è infatti fissata per venerdi 6 ottobre. Il bando è disponibile sul sito internet del Comune di Belpasso e della Pro Loco di Belpasso, che promuovono e organizzano la manifestazione.

Le aziende che intendono partecipare dovranno far pervenire, entro il 6 ottobre, via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] o tramite raccomandata o con consegna diretta a mano, all’indirizzo Comune di Belpasso – Piazza Municipio, s.n.c. – 95032 – Belpasso (CT)​, ​documentazione prevista. Le istanze da consegnare “brevi manu” povranno essere presentate dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e giovedì dalle 15,30 alle 18 presso l’ufficio protocollo del Comune di Belpasso, in piazza Municipio.