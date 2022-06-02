SAGRA DELLA FRAGOLA 2022 A MALETTO DAL 03 AL 05 GIUGNO. PROGRAMMA

Torna, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la Sagra delle Fragole di Maletto, giunta alla 35° edizione. Un appuntamento molto prelibato che vede protagonista la megatorta alle fragole che og...

Torna, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la Sagra delle Fragole di Maletto, giunta alla 35° edizione. Un appuntamento molto prelibato che vede protagonista la megatorta alle fragole che ogni anno si monta sul palco. Ma non solo gusto, anche buona musica con ospiti di riguardo tra cui Giovanni Caccamo e Manlio Dovì, ma non solo, serate allietate anche dai ragazzi delle scuole, da band locali e dalla comicità di Pippo Barone e Loredana Scalia. Un appuntamento da non perdere il prossimo 3-4-5 giugno 2022 a Maletto (CT)

VENERDI 03 GIUGNO 2022

Ore 10:00 Apertura della manifestazione con benedizione e consegna stands agli espositori

Ore 10:30 Le scuole del comprensorio scendono in piazza con animazione e degustazione gratuita di prodotti alla fragola

Ore 17:00 Esibizione del gruppo sbandieratori dell’Istituto comprensivo E. De Amici di Randazzo lungo le vie della sagra e inaugurazione della P.zza IV novembre

Ore 19:00 Spettacolo musicale a cura dell’orchestra dell’Istituto comprensivo Galileo Galilei di Maletto - P.zza IV Novembre

Ore 21:30 Franco Dj set - P.zza XXIV Maggio

SABATO 04 GIUGNO 2022

Ore 10:00 - 21:00 Mostra mercato della fragola e dei prodotti tipici locali - Diretta radio su TRC

Ore 10:00 - 20.00 Animazione ed intrattenimento a cura di “Madagascar Eventi”

Ore 16:00 Sfilata del carretto siciliano e suonatori lungo le vie della sagra

Ore 18:00 Podcast radiofonico su TRC sul ruolo della fragola nell’alimentazione quotidiana

Ore 21:00 P.zza IV Novembre Spettacolo musicale con GIOVANNI CACCAMO e spettacolo comico con MANLIO DOVÍ. Presenta la serata l’attore spagnolo IAGO GARCIA protagonista della soap opera “Il Segreto”, della serie televisiva “Non dirlo al mio capo 2” e vincitore di “Ballando con le stelle” insieme ad ELISA LISITANO del “Grande Fratello” e “Uomini e donne”. Spettalo musicale con ANNALAURA PRINCIOTTO da “Ti lascio una canzone” ed EROSUD tributo ad Eros Ramazzotti.

Nel corso della serata verrà conferito il riconoscimento “Fragola d’oro 2022” , che nei tre giorni sarà esposto presso la gioielleria “IL GIOIELLO” in via Umberto nr.110.

DOMENICA 05 GIUGNO 2022

Ore 10:00 - 21:00 Mostra mercato della fragola e prodotti tipici locali - Diretta radio su TRC

Ore 10:00 -20:00 Animazione ed intrattenimento a cura di “Madagascar Eventi”

Ore 11:00/ 16:00 Esibizione del gruppo folkloristico “Carusiddi e Piccirilli” e “Terra di focu”

Ore 12:00 “Show Cooking” con degustazione gratuita del RISOTTO ALLE FRAGOLE DI MALETTO - P.zza Basilio Catania

Ore 17:00 Sfilata della Mega Torta alle fragole e fragoline di Maletto accompagnata dalla banda musicale “Vincenzo Bellini” di Maletto e dai musicisti trampolieri - Via Umberto

Ore 18:00 Distribuzione e degustazione gratuita della MEGA TORTA ALLE FRAGOLE E FRAGOLINE DI MALETTO Torta - P.zza IV Novembre

Ore 21:30 Spettacolo musicale “Multiform cover band”. Spettacolo comico con PIPPO BARONE e LOREDANA SCALIA da “Sicilia cabaret”. Presenta la serata PAOLA PARISI - P.zza IV Novembre

Nei tre giorni sono in programma visite guidate al centro storico, chiese, ruderi del castello e museo civico “S.Nibali” a cura dell’Associazione Sicilia Antica - per info: 3293176354