Salame prodotto a Sinagra richiamato per presenza di Listeria: ecco il lotto
Allerta alimentare in provincia di Messina: l’invito ai consumatori è di non consumare il prodotto e restituirlo al fornitore.
Nuovo richiamo alimentare in Sicilia per rischio microbiologico. L’avviso, datato 23 novembre 2026, riguarda un lotto di salame al pepe nero di suino nero dei Nebrodi, a marchio Fattoria Borrello, prodotto a Sinagra, in provincia di Messina.
Il richiamo è stato disposto a seguito della presenza di Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute.
I dettagli del prodotto richiamato
Prodotto: salame al pepe nero di suino nero dei Nebrodi
Marchio: Fattoria Borrello
Stabilimento: contrada Forte, Sinagra (ME)
Marchio di identificazione: IT Q9P8M CE
Lotto di produzione: SL07/26
Formato: 500 grammi
Termine minimo di conservazione: novembre 2026
Motivo del richiamo: presenza di Listeria monocytogenes
L’avviso ai consumatori
Si raccomanda di non consumare il prodotto appartenente al lotto interessato, anche se la confezione risulta integra, e di provvedere alla restituzione al fornitore.
Qualora il prodotto fosse già stato consumato e dovessero manifestarsi febbre o disturbi gastrointestinali, si consiglia di consultare il proprio medico.
Particolare attenzione è raccomandata alle donne in gravidanza, agli anziani e alle persone immunodepresse.
Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato nell’avviso. I consumatori sono pertanto invitati a controllare attentamente le confezioni acquistate.