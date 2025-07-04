SALDI ESTIVI: IN SICILIA COMINCIANO IL 5 LUGLIO E TERMINANO IL 15 SETTEMBRE

A partire da sabato 5 luglio nei negozi della Sicilia si potrà dare il via ai saldi estivi.Lo stabilisce un decreto dell'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.La chiusura delle vendi...

A partire da sabato 5 luglio nei negozi della Sicilia si potrà dare il via ai saldi estivi.

Lo stabilisce un decreto dell'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

La chiusura delle vendite di fine stagione è prevista il prossimo 15 settembre 2025.

"Anche quest'anno, in linea con la maggior parte delle regioni italiane, diamo la possibilità agli esercenti di avviare puntualmente i saldi - dice l'assessore Edy Tamajo - un'opportunità per il rilancio del settore: per le famiglie di risparmiare sugli acquisti e per i negozi di incrementare gli incassi e svuotare i magazzini.

Il mio assessorato monitora l'andamento delle vendite e continua a promuovere iniziative per sostenere il commercio.

Raccomandiamo sempre ai consumatori di fare attenzione alla qualità dei prodotti acquistati e ai commercianti di attenersi alle regole di trasparenza nella vendita e nella formulazione dei prezzi".