SALE A 24 IL NUMERO DEI CONTAGIATI IN SICILIA MA SOLO 7 SONO RICOVERATI, 4 I CASI A CATANIA

Tre nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Sicilia: questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle 12 di oggi in merito all’emergenza, così come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 24 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 7 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania e uno a Enna) di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 18 sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Troppe sono però le notizie da fonti non ufficiali, false o inutilmente allarmanti che girano sui social a proposito del nuovo Coronavirus. È importante sapere però che l’80-90% della popolazione colpita dal virus non ha bisogno di cure particolari, mentre il 4% necessita di ricovero. Per evitare il sovraffollamento degli ospedali l’invito è quello di seguire le raccomandazioni per prevenire la diffusione del virus.

In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, è necessario consultare immediatamente un medico, informare il proprio medico se si è viaggiato o se si è stati a stretto contatto con qualcuno che ha viaggiato nelle zone dove sono stati segnalati focolai di coronavirus e presenta sintomi respiratori.